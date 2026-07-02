Росія продовжує терор: в Дніпрі прогримів вибух, летіла швидкісна ціль

Російські війська продовжили свою атаку по Україні 2 липня. Вдень вибухи пролунали у Дніпрі та Павлограді.

Про це повідомило Суспільне.

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Що відомо про загрозу для Дніпропетровщини?

Повітряну тривогу у низці областей України оголосили близько 10:38. Тоді Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістики з Півдня.

Швидкісна ціль на Дніпро,

– згодом повідомили військові.

Вже за хвилину місцеві почули звук вибуху. Згодом він пролунав й у Павлограді.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що Росія атакувала Дніпровський район. Внаслідок удару пошкоджено транспортну інфраструктуру.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, вночі Росія завдала масованого удару по Україні. Основним напрямком атаки став Київ, де фіксують пошкодження в усіх районах. Зокрема, частково зруйновані житлові будинки та пошкодженно підстанцію екстреної медичної допомоги. Відомо про загиблих та майже 90 постраждалих. Триває порятунок людей з-під завалів.