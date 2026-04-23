Росія вдарила по вокзалу у Кривому Розі: в Укрзалізниці розповіли про наслідки

Російсбкі війська атакували залізничну інфраструктуру Кривого Рогу. Є пошкодження вокзалу.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Що відомо про атаку по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу?

Внаслідок атаки, на щастя, ніхто не постраждав. Перед ударом було оголошено підвищену небезпеку – люди пройшли в укриття.

Зафіксоване незначне пошкодження вокзалу: вибуховою хвилею пошкоджено кілька вікон і дверей. В Укрзалізниці обіцяють усе оперативно відновити.

