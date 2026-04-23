Росія вдарила по вокзалу у Кривому Розі: в Укрзалізниці розповіли про наслідки
Російсбкі війська атакували залізничну інфраструктуру Кривого Рогу. Є пошкодження вокзалу.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Що відомо про атаку по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу?
Внаслідок атаки, на щастя, ніхто не постраждав. Перед ударом було оголошено підвищену небезпеку – люди пройшли в укриття.
Зафіксоване незначне пошкодження вокзалу: вибуховою хвилею пошкоджено кілька вікон і дверей. В Укрзалізниці обіцяють усе оперативно відновити.
У Дніпрі Росія атакувала багатоповерхівку
У Дніпрі пролунала серія вибухів 23 квітня. Росія вдарила по багатоповерхівці, горіли кілька квартир.
Внаслідок атаки загинули 3 людей. За попередньою інформацією, одна людина після удару не виходить на зв’язок.
Загалом поранення дістали 13 людей, серед них – двоє дітей. Постраждали дівчата віком 9 та 14 років, їх госпіталізували до лікарні. 6 потерпілих залишаються у медзакладах.