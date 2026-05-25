Росія вгатила по Павлограду: понівечено багатоповерхівку, кількість постраждалих зросла

Ворог вранці 25 травня завдав удару по Павлограду. Постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку на Павлоград?

Повітряну тривогу на у Павлоградському районі оголосили о 9 ранку.

О 9:42 Олександр Ганжа повідомив про атаку.

Російським ударом понівечено багатоповерхівку у Павлограді. На місці спалахнула пожежа.

В ОВА також повідомили, що троє людей дістали поранень: 18-річний юнак, чоловіки 43 і 45 років. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Загроза для області зберігається. О 9:51 Повітряні сили попередили про БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Василівку, а о 10:20 – у напрямку Павлограда.

Нагадаємо, що з вечора 24 травня до 8 ранку 25 травня Росія запустила по Україні 262 БпЛА.

ППО збила/подавила 246 із них на Півночі, Півдні та Сході країни. Але, на жаль, є влучання 10 безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на ще 7.