Росія здійснила ракетну атаку на підприємство у Кривому Розі

Посеред дня 16 травня ворожі війська продовжують тероризувати Україну. Під ударом опинився Кривий Ріг. Туди противник спрямував ракету.

Про це поінформував голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Що відомо про атаку на Кривий Ріг?

Монітори писали про рух ракети невстановленого в регіоні близько 12:29. Вибухи прогриміли вже о 12:32.

Вілкул уточнив, що удар спричинив руйнування на об'єкті промислової інфраструктури.

Попередньо, без постраждалих,

– додав він.

Варто зазначити, що у ніч на 16 травня Росія запустила майже 300 ворожих дронів та й протягом дня продовжує терор. Завдяки успішній роботі протиповітряної оборони вдалося знищити 269 безпілотників. Попри це, у кількох регіонах зафіксовані влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях.

Які наслідки російського терору зафіксували в інших регіонах України?

Під ворожий обстріл потрапила Одещина. Відомо, що внаслідок масованої атаки дронів постраждав Ізмаїльський район. Там пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки, є постраждалі без тяжких травм. Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 39 населених пунктів, а без електроенергії залишаються понад 22 тисячі абонентів.

У ніч на 16 травня ворожі безпілотники атакували Київську область, пошкодивши житловий будинок і комунальне підприємство у Вишгородському районі, де пошкоджено сім транспортних засобів. Відомо, що протиповітряна оборона знищила частину дронів, постраждалих серед цивільного населення немає.

Від ранку Харків перебуває під черговою російською атакою із застосуванням безпілотників. У Київському районі уламки одного з дронів впали на дитячий майданчик. На щастя, у момент падіння там не було дітей, однак сама територія зазнала пошкоджень. Згодом ще один безпілотник влучив у гаражний кооператив. Внаслідок удару виникли руйнування та постраждали троє чоловіків, яких госпіталізували для надання медичної допомоги. Також повідомляється про пошкодження об'єктів метрополітену.