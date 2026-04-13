Росіяни атакували передмістя Дніпра: почалася пожежа

13 квітня після так званого "великоднього перемир'я" Росія запустила по Україні дрони. Зокрема, ворог обстріляв Дніпро.

З початку доби для багатьох областей лунає повітряна тривога через загрозу російських безпліотників. Серед них і Дніпропетровщина.

Які наслідки атаки на Дніпро?

О 08:54 Повітряні сили попередили про рух БпЛА у напрямку Дніпра.

Вже о 09:09 у місті чули вибухи.

Пізніше очільник ОВА Олександр Ганжа розповів про наслідки ворожої атаки. За його словами, росіяни вдарили по Дніпровському району. Внаслідок влучання пошкоджена інфраструктура, і виникла пожежа.

"Інформація про загиблих та поранених уточнюється", – додав чиновник.

Загалом упродовж ночі окупанти 10 разів атакували два райони області артилерією та безпілотниками.

На Синельниківщині противник поцілив по Слов'янській та Васильківській громадах. Там горіли приватні будинки.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоповерхові будинки. Минулося без постраждалих.