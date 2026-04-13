Більшість запущених БпЛА були знищені. Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.

Дивіться також Великоднє перемир'я закінчилося – Україну атакують "Шахеди": де зараз є загроза

Як відпрацювала ППО?

Вже після опівночі 13 квітня росіяни атакували Україну 98 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів. Серед напрямків пусків зафіксували:

Орел,

Брянськ,

Курськ,

Міллєрово,

Приморсько-Ахтарськ,

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 65 із усіх застосованих дронів – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:00, обронці неба знищили 87 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі та сході країни.

На жаль, зафіксовано влучання 9 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 1 локації.

Повітряні сили повідомили, що атака БпЛА ще триває. В небі продовжують літати дрони, які можуть становити загрозу для цивільного населення. Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – прямуйте до укриття.



Робота ППО у ніч на 13 квітня / Інфографіка ПС ЗСУ

Зверніть увагу! Радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко в ефірі 24 Каналу розповів, що Україні вдалося збільшити кількість дронів, які збивають. Він це пояснив тим, що дрони-перехоплювачі займають важливе місце в українській ППО, знищуючи від 20 до 30% ворожих дронів з загальної кількості знищених повітряних цілей противника.

У яких регіонах зафіксували наслідки ворожої атаки?