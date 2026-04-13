Більшість запущених БпЛА були знищені. Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.
Як відпрацювала ППО?
Вже після опівночі 13 квітня росіяни атакували Україну 98 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів. Серед напрямків пусків зафіксували:
- Орел,
- Брянськ,
- Курськ,
- Міллєрово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Близько 65 із усіх застосованих дронів – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08:00, обронці неба знищили 87 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі та сході країни.
На жаль, зафіксовано влучання 9 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 1 локації.
Повітряні сили повідомили, що атака БпЛА ще триває. В небі продовжують літати дрони, які можуть становити загрозу для цивільного населення. Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – прямуйте до укриття.
Робота ППО у ніч на 13 квітня / Інфографіка ПС ЗСУ
Зверніть увагу! Радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко в ефірі 24 Каналу розповів, що Україні вдалося збільшити кількість дронів, які збивають. Він це пояснив тим, що дрони-перехоплювачі займають важливе місце в українській ППО, знищуючи від 20 до 30% ворожих дронів з загальної кількості знищених повітряних цілей противника.
У яких регіонах зафіксували наслідки ворожої атаки?
У Кропивницькому вночі 13 квітня прогриміли вибухи через атаку дронів російської армії. За повідомленням ДСНС, Ворог атакував один з об'єктів інфраструктури у місті. Там виникла пожежа, яку вдалося повністю ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Під російський обстріл також потрапило Запоріжжя. Росіяни атакували промислову інфраструктуру. За словами начальника ОВА Івана Федорова, унаслідок удару сталось займання. Попередньо, минулося без постраждалих.