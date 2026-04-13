Большинство запущенных БпЛА были уничтожены. Об этом говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.
Как отработала ПВО?
Уже после полуночи 13 апреля россияне атаковали Украину 98 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Среди направлений пусков зафиксировали:
- Орел,
- Брянск,
- Курск,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск,
- Гвардейское – ТОТ АР Крым.
Около 65 из всех примененных дронов – "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, защитники неба уничтожили 87 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере и востоке страны.
К сожалению, зафиксировано попадание 9 ударных беспилотников на 9 локациях, а также падение сбитых обломков на 1 локацию.
Воздушные силы сообщили, что атака БПЛА еще продолжается. В небе продолжают летать дроны, которые могут представлять угрозу гражданскому населению. Если в вашем регионе объявлена тревога – направляйтесь к укрытию.
Работа ПВО в ночь на 13 апреля / Инфографика ПС ВСУ
Обратите внимание! Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко в эфире 24 Канала рассказал, что Украине удалось увеличить количество сбиваемых дронов. Он это объяснил тем, что дроны-перехватчики занимают важное место в украинской ПВО, уничтожая от 20 до 30% вражеских дронов из общего количества уничтоженных воздушных целей противника.
В каких регионах были зафиксированы последствия вражеской атаки?
В Кропивницком ночью 13 апреля прогремели взрывы из-за атаки дронов русской армии. По сообщению ГСЧС, Враг атаковал один из объектов инфраструктуры в городе. Там возник пожар, который удалось полностью ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших.
Под российские обстрелы также попало Запорожье. Россияне атаковали промышленную инфраструктуру. По словам начальника ОВА Ивана Федорова, в результате удара произошло возгорание. Предварительно обошлось без пострадавших.