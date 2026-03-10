Атака росіян на Дніпро спричинила пожежу й пошкодження банку, є й постраждалі

Пізно ввечері 9 березня окупанти спрямували ударні дрони на Дніпро. Внаслідок атаки в місті спалахнула пожежа, там пошкоджено банк.

Про це повідомила місцева влада.

Що відомо про атаку на Дніпро?

Про вибухи в місті інформували кореспонденти Суспільного ще о 23:02. Зауважимо, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА в напрямку Дніпра.

Повторні звуки вибухів чули о 23:06. Очільник ОВА Олександр Ганжа повідомляв, що в регіоні працює ППО.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку.

Станом на першу ночі відомо про 7 поранених через ворожу атаку. Допомога лікарів знадобилася трьом жінкам, трьом чоловікам та 12-річному хлопчику. Двох жінок госпіталізували.

Також кореспонденти зазначали, що уламки одного з дронів впали на проїжджу частину, в адміністративній будівлі поруч вибиті вікна.

Наслідки атаки на Дніпро 9 березня / Фото Дніпропетровської обласної військової адміністрації

