Росіяни вгатили по багатоповерхівці в Дніпрі: є поранені, пошкоджено стіни

У Дніпрі зранку 24 березня чули вибухи. Під час атаки окупанти вдарили по житловому будинку, є важкі поранені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Поступово з'являються перші деталі про удар.

Дивіться також Україна зазнала масованої атаки: де лунали вибухи та які наслідки ударів

Що відомо про удар по Дніпру сьогодні?

На 11 ранку відомо про трьох поранених.

Двоє з них госпіталізовані у важкому стані. Це жінка 67 років і чоловік 74 років, які мають уламкові поранення, рвані рани, черепно-мозкові травми.

Ворог атакував Дніпро. Пошкоджений 14-поверховий будинок,

– написав посадовець о 10:32.

О 10:42 кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи в Дніпрі. Згодом вони додали, що протиповітряна оборона збила російський дрон – безпілотник упав у середмісті.

Моніторингові канали наводили дані, що в напрямку Дніпра летять реактивні дрони. Повітряні сили не писали про це в своєму телеграм-каналі.

У багатоповерхівці виникла пожежа.

Олександр Ганжа нагадав, що атака на місто триває, і закликав бути в безпечних місцях.

Через російський удар у дніпровській багатоповерхівці пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх. На двох верхніх поверхах виникли пожежі,

– додав глава ОВА о 10:54.

На місці працюють всі служби.

Є фото з місця влучання

Очільник Дніпропетровської обласної ради (ДОР) Микола Лукашук виклав фото з місця влучання в Дніпрі.

Обличчя російського тероризму – це багатоповерхівка у Дніпрі після удару дроном. Це десятки тисяч будинків по всій Україні. Пошкоджені, зруйновані, понівечені. Українці прагнуть миру. Росія прагне вбивати і знищувати. А цивілізований світ мовчить,

– написав він.

Місце влучання в багатоповерхівку в Дніпрі 24 березня 2026 / Фото ДОР

Атака на Україну триває

Слід сказати, що після масованої атаки на Україну вночі 24 березня, яка була комбінованою, росіяни б'ють переважно дронами. Але в деяких регіонах є загроза і швидкісних цілей, як-от на Запоріжжі.

Де ще були вибухи?