Росіяни вгатили по багатоповерхівці в Дніпрі: є поранені, пошкоджено стіни
- У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено 14-поверховий будинок, є троє поранених.
- Виникла пожежа, пошкоджено стіни, балкони, вікна. Працюють всі служби.
У Дніпрі зранку 24 березня чули вибухи. Під час атаки окупанти вдарили по житловому будинку, є важкі поранені.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Поступово з'являються перші деталі про удар.
Що відомо про удар по Дніпру сьогодні?
На 11 ранку відомо про трьох поранених.
Двоє з них госпіталізовані у важкому стані. Це жінка 67 років і чоловік 74 років, які мають уламкові поранення, рвані рани, черепно-мозкові травми.
Ворог атакував Дніпро. Пошкоджений 14-поверховий будинок,
– написав посадовець о 10:32.
Наслідки удару по Дніпру сьогодні: дивіться відео
О 10:42 кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи в Дніпрі. Згодом вони додали, що протиповітряна оборона збила російський дрон – безпілотник упав у середмісті.
Моніторингові канали наводили дані, що в напрямку Дніпра летять реактивні дрони. Повітряні сили не писали про це в своєму телеграм-каналі.
У багатоповерхівці виникла пожежа.
Олександр Ганжа нагадав, що атака на місто триває, і закликав бути в безпечних місцях.
Через російський удар у дніпровській багатоповерхівці пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх. На двох верхніх поверхах виникли пожежі,
– додав глава ОВА о 10:54.
На місці працюють всі служби.
Є фото з місця влучання
Очільник Дніпропетровської обласної ради (ДОР) Микола Лукашук виклав фото з місця влучання в Дніпрі.
Обличчя російського тероризму – це багатоповерхівка у Дніпрі після удару дроном. Це десятки тисяч будинків по всій Україні. Пошкоджені, зруйновані, понівечені. Українці прагнуть миру. Росія прагне вбивати і знищувати. А цивілізований світ мовчить,
– написав він.
Місце влучання в багатоповерхівку в Дніпрі 24 березня 2026 / Фото ДОР
Атака на Україну триває
Слід сказати, що після масованої атаки на Україну вночі 24 березня, яка була комбінованою, росіяни б'ють переважно дронами. Але в деяких регіонах є загроза і швидкісних цілей, як-от на Запоріжжі.
Де ще були вибухи?
Таким чином, Дніпро стало ще одним містом, яке атакували росіяни 24 березня. До цього були Запоріжжя та Полтава. В обох містах, на жаль, є загиблі.
ППО працювала в столиці та на Київщині. Вибухи чули і на Прикарпатті, тобто в Івано-Франківській області.