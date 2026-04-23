Трагедия в Днепре: после удара по дому погибли два человека

В ночь на 23 апреля российские войска атаковали Днепр дронами-камикадзе, попав в жилую многоэтажку. В результате удара погибли два человека, еще восемь получили ранения, среди них дети.

Один человек до сих пор не выходит на связь, его судьба остается неизвестной. Об этом сообщает Глава Днепропетровской ОГА Дмитрий Ганжа.

Что известно о жертвах в результате удара?

В ночь на 23 апреля российская армия осуществила массированную атаку беспилотниками по Днепру. В городе прогремела серия взрывов, один из которых вызвал прямое попадание в многоэтажный жилой дом.

В результате атаки погибли 2 человека. По предварительной информации, один человек после удара не выходит на связь. Спасатели продолжают поисковые работы и разбор завалов, чтобы установить его местонахождение.

Отдельно уточняется информация о пострадавших в результате атаки. В общем ранения получили семь человек, среди них – двое детей. Пострадали девушки в возрасте 9 и 14 лет, их госпитализировали в больницу.

Также в медучреждение доставили женщин 62 и 68 лет, их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Еще один пострадавший, 35-летний мужчина, получил медицинскую помощь и будет проходить лечение амбулаторно.

Что известно об атаке на Днепр?

В ночь на 23 апреля российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Днепру. Первые взрывы прогремели около 00:30 – перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города с юга.

Впоследствии в Днепре прозвучала серия повторных взрывов. Зафиксировано попадание в жилую многоэтажку, в результате чего вспыхнул пожар – загорелись квартиры. Также повреждены другие объекты гражданской инфраструктуры, в частности автомобили и здания рядом. В нескольких районах города возникли очаги возгорания.