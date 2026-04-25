"Прилет" дрона и первые минуты эвакуации: журналистка оказалась в эпицентре удара по Днепру

Оккупанты всю ночь терроризировали Днепр дронами и ракетами, в результате чего погибли люди. На утро враг нанес по городу новые атаки. Одну из атак российского дрона зафиксировала журналистка Алиса Антонюк, которая находилась вблизи места предыдущего удара.

Кадры нового вражеского удара опубликовали в информационном агентстве "Днепр Оперативный".

Смотрите также Зеленский рассказал об основных целях во время вражеского обстрела в ночь на 25 апреля

Что известно о новом ударе на Днепр?

Глава местной ОВА Александр Ганжа сообщил о новой атаке на город, которая произошла около 11:00. Он отметил, что под прицелом был жилой дом, из-за чего пострадало семь человек.



Россияне атаковали Днепр / Фото прокуратуры

Впоследствии стало известно, что прилет унес жизнь одного человека. Россияне ударили по тому же жилому кварталу, который атаковали ночью.

Журналистка местного медиа, которая в это время находилась в продуктовом магазине, сняла на видео момент прилета вражеского беспилотника.

Из-за сильной взрывной волны с потолка в магазине начала сыпаться штукатурка, а помещение заполнилось пылью. Несмотря на это, Алиса Антонюк смогла снять на камеру первые минуты после взрыва и начало эвакуации людей из магазина.

Журналистка зафиксировала момент удара дрона: смотрите видео

Отметим, что в результате ночной атаки в городе возникли пожары, фиксировали значительные разрушения. На месте попаданий по состоянию на 12:30 продолжаются поисково-спасательные работы. К сожалению, ночной удар унес жизни по меньшей мере 4 человек. Еще более 20 получили ранения.

Важно! По данным Воздушных сил, враг ударил по Украине в целом 666 средствами воздушного нападения, в частности крылатыми и баллистическими ракетами.

Где еще фиксировали последствия массированной атаки?

Враг бил по Черниговской области баллистикой и дронами, из-за чего в регионе фиксировали разрушения. К сожалению, известно о 2 погибших.

Мэр Харькова Игорь Терехов информировал о попадании в нескольких районах города. Там разрушена детская железная дорога, поврежден газопровод и жилые дома. Еще два человека, в частности, 1,5-летний мальчик, пострадали.

Из-за атаки пострадала также Одесская область. Сообщалось и о повреждении портовой инфраструктуры и попадание в Панамское судно.

А в Белой Церкви Киевской области в результате обстрела возникли пожар и задымление, из-за чего местные власти призвали жителей закрывать окна. Между тем в Запорожье атака вызвала повреждения учебного заведения.