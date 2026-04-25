Кадри нового ворожого удару опублікували в інформаційному агентстві "Дніпро Оперативний".

Що відомо про новий удар на Дніпро?

Очільник місцевої ОВА Олександр Ганжа повідомив про нову атаку на місто, яка сталася близько 11:00. Він зауважив, що під прицілом був житловий будинок, через що постраждало семеро людей.



Росіяни атакували Дніпро / Фото прокуратури

Згодом стало відомо, що приліт забрав життя однієї людини. Росіяни вдарили по тому ж житловому кварталу, який атакували вночі.

Журналістка місцевого медіа, яка в цей час перебувала в продуктовому магазині, зняла на відео момент прильоту ворожого безпілотника.

Через сильну вибухову хвилю зі стелі в магазині почала сипатися штукатурка, а приміщення заповнилося пилом. Попри це, Аліса Антонюк змогла зняти на камеру перші хвилини після вибуху й початок евакуації людей з магазину.

Журналістка зафіксувала момент удару дрона: дивіться відео

Зазначимо, що внаслідок нічної атаки у місті виникли пожежі, фіксували значні руйнування. На місці влучань станом на 12:30 тривають пошуково-рятувальні роботи. На жаль, нічний удар забрав життя щонайменше 4 людей. Ще понад 20 зазнали поранень.

Важливо! За даними Повітряних сил, ворог вдарив по Україні загалом 666 засобами повітряного нападу, зокрема крилатими й балістичними ракетами.

Де ще фіксували наслідки масованої атаки?

Ворог бив по Чернігівській області балістикою й дронами, через що в регіоні фіксували руйнування. На жаль, відомо про 2 загиблих.

Мер Харкова Ігор Терехов інформував про влучання в кількох районах міста. Там зруйновано дитячу залізницю, пошкоджено газогін та житлові будинки. Ще двоє людей, зокрема, 1,5-річний хлопчик, постраждали.

Через атаку постраждала також Одещина. Повідомлялося й про пошкодження портової інфраструктури й влучання в Панамське судно.

А у Білій Церкві Київської області внаслідок обстрілу виникли пожежа та задимлення, через що місцева влада закликала жителів зачиняти вікна. Тим часом у Запоріжжі атака спричинила пошкодження навчального закладу.