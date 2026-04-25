Кадры нового вражеского удара опубликовали в информационном агентстве "Днепр Оперативный".

Что известно о новом ударе на Днепр?

Глава местной ОВА Александр Ганжа сообщил о новой атаке на город, которая произошла около 11:00. Он отметил, что под прицелом был жилой дом, из-за чего пострадало семь человек.



Россияне атаковали Днепр / Фото прокуратуры

Впоследствии стало известно, что прилет унес жизнь одного человека. Россияне ударили по тому же жилому кварталу, который атаковали ночью.

Журналистка местного медиа, которая в это время находилась в продуктовом магазине, сняла на видео момент прилета вражеского беспилотника.

Из-за сильной взрывной волны с потолка в магазине начала сыпаться штукатурка, а помещение заполнилось пылью. Несмотря на это, Алиса Антонюк смогла снять на камеру первые минуты после взрыва и начало эвакуации людей из магазина.

Журналистка зафиксировала момент удара дрона: смотрите видео

Отметим, что в результате ночной атаки в городе возникли пожары, фиксировали значительные разрушения. На месте попаданий по состоянию на 12:30 продолжаются поисково-спасательные работы. К сожалению, ночной удар унес жизни по меньшей мере 4 человек. Еще более 20 получили ранения.

Важно! По данным Воздушных сил, враг ударил по Украине в целом 666 средствами воздушного нападения, в частности крылатыми и баллистическими ракетами.

Где еще фиксировали последствия массированной атаки?

Враг бил по Черниговской области баллистикой и дронами, из-за чего в регионе фиксировали разрушения. К сожалению, известно о 2 погибших.

Мэр Харькова Игорь Терехов информировал о попадании в нескольких районах города. Там разрушена детская железная дорога, поврежден газопровод и жилые дома. Еще два человека, в частности, 1,5-летний мальчик, пострадали.

Из-за атаки пострадала также Одесская область. Сообщалось и о повреждении портовой инфраструктуры и попадание в Панамское судно.

А в Белой Церкви Киевской области в результате обстрела возникли пожар и задымление, из-за чего местные власти призвали жителей закрывать окна. Между тем в Запорожье атака вызвала повреждения учебного заведения.