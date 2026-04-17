Россияне ударили по транспортному предприятию в Днепре: возник пожар
17 апреля Россия атаковала Украину дронами. Под ударом оказался город Днепр.
В течение ночи на Днепропетровщине несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.
Какие последствия атаки на Днепр?
В 05:45 Воздушные силы сообщали о движении БпЛА на Днепр с юго-западного направления.
После 06:00 в Днепре раздались взрывы.
Позже глава ОВА Александр Ганжа уточнил, что в результате вражеской атаки возник пожар. По состоянию на 06:30 пожарные его локализовали.
Российским ударом повреждено транспортное предприятие. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Напомним, что в ночь на 16 апреля враг совершил очередную массированную атаку на Украину, запустив более 703 дронов и ракеты. В нескольких городах есть погибшие, в частности Киеве, Одессе и Днепре.
Так, в Днепре погибли 5 человектрое женщин и двое мужчин. Еще почти три десятка человек пострадали.
В городе повреждены объекты инфраструктуры, административное здание, учебное заведение, многоэтажные и частные дома, хоспис, общежитие колледжа, гаражи и транспортные средства.
Куда еще били россияне 16 – 17 апреля?
Ночью 17 апреля враг атаковал критические объекты Чернигова. На месте ударов возникли пожары. В результате атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Обесточены около 6 тысяч абонентов города Чернигов.
Вечером 16 апреля оккупанты обстреляли Запорожье. Один человек погиб. По меньшей мере 8 пострадали.
В Киеве в результате комбинированной атаки погибли 4 человека. Двое погибших, среди которых 12-летний ребенок и женщина – в Подольском районе. Еще два человека погибли в Оболонском районе, это охранники автосалона.
60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. Сейчас 30 человек госпитализированы в учреждения лечения где им оказывается медицинская помощь.
Всего в Киеве повреждены 17 многоэтажных домов, 10 частных домов, отель, офисный центр, автосалон, заправочную станцию, ТРЦ.