Больницы, мэрия и СБУ: в Кривом Роге заминировали почти 30 зданий

Криворожские спецслужбы ежедневно получают сообщения о минированиях. В последний день января "заминировали" почти 30 объектов.

По информации местных медиа, еще утром 31 января аноним направил письмо в полицию. Он требовал задержать конкретное лицо.

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Минирования в Кривом Роге

В перечень объектов, где якобы заложена взрывчатка, попали 22 здания. Неизвестный назвал городские больницы, стоматологии, туберкулезный санаторий и детские поликлиники.



Неизвестный "заминировал" больше 20 зданий в Кривом Роге / Фото "Свои"

В список также попало местное отделение полиции и здание СБУ. Не забыли и о Криворожской мэрии, и сооружении районной администрации.



Аноним сообщил о взрывчатке в больницах, полиции и СБУ / Фото "Свои"

Из всех зданий эвакуировали людей. На местах работают следователи, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Взрывчатка в торговых центрах

Чуть позже 31 января правоохранители Кривого Рога получили очередное сообщение о "минировании". На этот раз взрывчатку якобы заложили в торгово-развлекательных центрах города.

Все ТРЦ Кривого Рога проверяют спецслужбы. Минер заявил, что он является российским шпионом, и требовал 100 тысяч гривен на номер мобильного.

Гибридная война

Уже больше месяца города Украины страдают от ежедневных сообщений о минировании. В фокусе злоумышленников – школы, торговые центры, больницы, аэропорты и другие административные здания в разных населенных пунктах.



Минирования в Украине / Инфографика 24 канала

Работники СБУ отметили, что такие заявления являются инструментом гибридной войны. Большинство писем и звонков поступают на "горячие линии" со временно оккупированных территорий Донбасса и России.

Таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в стране и посеять панику. В частности, из-за минирований школы Кривого Рога перевели на дистанционное обучение.