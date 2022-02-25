В Днепре из-за большого количества желающих создали дополнительные подразделения теробороны
Источник:"Суспільне"
Огромное количество людей обращается в центры набора к территориальной обороне в Днепре. Поскольку действующие подразделения уже укомплектованы личным составом, власти решили развернуть дополнительные подразделения.
Информацию о создании дополнительных подразделений ТрО обнародовали в мэрии города. Для того, чтобы стать контрактовиком ВСУ в составе территориальной обороны, добровольцам нужно иметь при себе копию паспорта и ИНН, военный билет при его наличии, а также удостоверение участника боевых действий.
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По словам главы ТрО Днепра Геннадия Корбана, сейчас ситуация в городе остается контролируемой.
Потребности в бомбоубежищах пока нет
- Также чиновник отметил, что коммунальщики помогают силам территориальной обороны делать так называемые "ежики", чтобы танки оккупантов не заехали в город.
- Кроме того, запись в территориальную оборону проходит по упрощенной процедуре.
- Мобилизационные пункты ТрО работают на проспекте Поля, 2, на улице Путиловской, 20, а также на Гаванской, 11.
Адреса территориальной обороны в Днепре / Иллюстрация "Суспільного"
Также Гройсман отметил, что руководство города никуда ехать не собирается. При этом власти занимаются подготовкой укрытий и бомбоубежищ, но необходимости в них пока нет.
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Какова ситуация на фронте в Украине
- По словам советника руководителя Офиса Президента, российские оккупанты пытаются наступать в направлении Дымер – Иванков на Киевщине, но им мешают механизированные части ВСУ.
- Украинские защитники уничтожили несколько вертолетов врага и по меньшей мере одну колонну боевой техники.
- В ОПУ говорят, что Киев готовится к обороне. Наиболее опасными участками фронтов Арестович назвал северо-запад от Киева, где продолжаются бои в Гостомеле, Ворзеле и Буче.
- На Черниговском направлении ВСУ заставили оккупантов отступить. Захватчики накапливают резервы.
- Перегруппировываются российские военные и в Сумской области.
- Остановили попытку наступления украинцы и в Харькове.