В Днепре юноша подкрадывается к женщинам и бьет их ногой: дерзкие видео нападающего

К жительницам Днепра периодически подкрадывается злоумышленник, бьет их ногой, а затем уходит в другую сторону. При этом молодой человек снимает видео "нападений".

Журналисты 24 канала связались с полицией Днепра относительно этих правонарушений. Там сообщили, что правоохранители уже установили личность злоумышленника. Однако пока еще не дали квалификацию действиям нарушителя

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Атакует пострадавших в одном районе

Сначала об этом написали в местном фейсбук-сообществе "Райончик". Там рассказали о 2 таких инцидентах. Один из них случился на улице Калнышевского в Индустриальном районе города. А второй случился в том же районе подземного перехода на Слобожанском проспекте.

Однако впоследствии в сети обнародовали видео, которые снимает сам злоумышленник. Он их публикует преимущественно в тиктоке. На записях заметно, что "блогер" чаще всего выбирает женщин, которые идут без компании. Когда они становятся жертвой его удара, юноша разворачивается и убегает.

При этом парень часто после содеянного выкрикивает "Есть!". А вот потерпевшие не успевают ничего произнести, они просто издают удивленный возглас и замирают.

Дерзкие нападения и распитие алкоголя парня: смотрите видео

Как на эти действия реагируют в сети

В комментариях к сообщению о злоумышленнике люди написали, что не раз встречали парня в местных ТРЦ. Мол, в основном он только громко слушает музыку и смеется. Однако там были и те, кто призывал к расправе. Поэтому администраторы сообщества были вынуждены удалять такие агрессивные комментарии.

Администраторы вынуждены удалять комментарии / Скриншот 24 канала

Несколько комментариев к сообщению в сообществе "Райончик":