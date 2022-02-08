Журналісти 24 каналу зв'язалися з поліцією Дніпра щодо цих правопорушень. Там повідомили, що правоохоронці вже встановили особу зловмисника. Проте поки ще не дали кваліфікацію діям порушника

Інший блогер У Києві тіктокер заради веселого відео вкрав ковпачки з машини поліції

Атакує потерпілих в одному районі

Спершу про це написали в місцевій фейсбук-спільноті "Райончик". Там розповіли про 2 таких інциденти. Один із них трапився на вулиці Калнишевського в Індустріальному районі міста. А другий трапився в тому ж районі підземного переходу на Слобожанському проспекті.

Проте згодом у мережі оприлюднили відео, які знімає сам зловмисник. Він їх публікує переважно в тіктоку. На записах помітно, що "блогер" найчастіше обирає жінок, які йдуть без компанії. Коли вони стають жертвою його копняка, юнак розвертається й втікає.

При цьому хлопець часто після скоєного викрикує "Єсть!". А ось потерпілі не встигають нічого вимовити, вони просто видають здивований вигук і завмирають.

Зухвалі напади й розпивання алкоголю хлопця: дивіться відео

Як на ці дії реагують у мережі

У коментарях до допису про зловмисника люди написали, що не раз зустрічали хлопця в місцевих ТРЦ. Мовляв, переважно він лише гучно слухає музику та сміється. Проте там були й ті, хто закликав до розправи. Тому адміністратори спільноти були змушені почали видаляти такі агресивні коментарі.



Адміністратори змушені видаляти коментарі / Скриншот 24 каналу

Кілька коментарів до допису в спільноті "Райончик":