Журналісти 24 каналу зв'язалися з поліцією Дніпра щодо цих правопорушень. Там повідомили, що правоохоронці вже встановили особу зловмисника. Проте поки ще не дали кваліфікацію діям порушника
Інший блогер У Києві тіктокер заради веселого відео вкрав ковпачки з машини поліції
Атакує потерпілих в одному районі
Спершу про це написали в місцевій фейсбук-спільноті "Райончик". Там розповіли про 2 таких інциденти. Один із них трапився на вулиці Калнишевського в Індустріальному районі міста. А другий трапився в тому ж районі підземного переходу на Слобожанському проспекті.
Проте згодом у мережі оприлюднили відео, які знімає сам зловмисник. Він їх публікує переважно в тіктоку. На записах помітно, що "блогер" найчастіше обирає жінок, які йдуть без компанії. Коли вони стають жертвою його копняка, юнак розвертається й втікає.
При цьому хлопець часто після скоєного викрикує "Єсть!". А ось потерпілі не встигають нічого вимовити, вони просто видають здивований вигук і завмирають.
Зухвалі напади й розпивання алкоголю хлопця: дивіться відео
Як на ці дії реагують у мережі
У коментарях до допису про зловмисника люди написали, що не раз зустрічали хлопця в місцевих ТРЦ. Мовляв, переважно він лише гучно слухає музику та сміється. Проте там були й ті, хто закликав до розправи. Тому адміністратори спільноти були змушені почали видаляти такі агресивні коментарі.
Адміністратори змушені видаляти коментарі / Скриншот 24 каналу
Кілька коментарів до допису в спільноті "Райончик":
- Психоневрологічні диспансери закрили, людьми з діагнозами ніхто не займається, от і гуляють, розважаються по своєму... страшно(((
- Цей дур*нь живе у районі Образцова. Часто бачу його на ринку, буває сидить на дитячому майданчику, слухає музику. Раніше ходив із магнітофоном на батарейках, слухав голосно музику, таким чином привертав до себе увагу. Гуляв біля наших дітей, начебто був неагресивним.
- Раніше гуляв сам на дитячому майданчику біля ринку. Гучно слухав музику. Поводився дивно, але нікому шкоди не робив. Зараз його бачила в районі 139 шкіл.
- Нехай йому попадеться така, щоб ледве не пішов, а поповз.
- Запитайте охорону в Каравані. Цей персонаж ходить сюди "як на роботу", а ще до інших ТРЦ. У кожному ТРЦ є свої "божевільні" про які знають люди, які там працюють
- А я бачила, як він ліхтариком світив у машини, коли було темно. Розглядав, що там лежить.
- Жаль що не потрапив під мою гарячу руку, був би клієнтом у травмпункті якби доповз