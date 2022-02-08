Журналисты 24 канала связались с полицией Днепра относительно этих правонарушений. Там сообщили, что правоохранители уже установили личность злоумышленника. Однако пока еще не дали квалификацию действиям нарушителя
Другой блогер В Киеве тиктокер ради веселого видео украл колпачки с машины полиции
Атакует пострадавших в одном районе
Сначала об этом написали в местном фейсбук-сообществе "Райончик". Там рассказали о 2 таких инцидентах. Один из них случился на улице Калнышевского в Индустриальном районе города. А второй случился в том же районе подземного перехода на Слобожанском проспекте.
Однако впоследствии в сети обнародовали видео, которые снимает сам злоумышленник. Он их публикует преимущественно в тиктоке. На записях заметно, что "блогер" чаще всего выбирает женщин, которые идут без компании. Когда они становятся жертвой его удара, юноша разворачивается и убегает.
При этом парень часто после содеянного выкрикивает "Есть!". А вот потерпевшие не успевают ничего произнести, они просто издают удивленный возглас и замирают.
Дерзкие нападения и распитие алкоголя парня: смотрите видео
Как на эти действия реагируют в сети
В комментариях к сообщению о злоумышленнике люди написали, что не раз встречали парня в местных ТРЦ. Мол, в основном он только громко слушает музыку и смеется. Однако там были и те, кто призывал к расправе. Поэтому администраторы сообщества были вынуждены удалять такие агрессивные комментарии.
Администраторы вынуждены удалять комментарии / Скриншот 24 канала
Несколько комментариев к сообщению в сообществе "Райончик":
- Психоневрологические диспансеры закрыли, людьми с диагнозами никто не занимается, вот и гуляют, развлекаются по своему... страшно(((
- Этот дурак живет в районе Образцова. Часто вижу его на рынке, бывает сидит на детской площадке, слушает музыку. Раньше ходил с магнитофоном на батарейках, слушал громко музыку, таким образом привлекал к себе внимание. Гулял возле наших детей, вроде был неагрессивным.
- Раньше гулял один на детской площадке возле рынка. Громко слушал музыку. Вел себя странно, но никому вреда не делал. Сейчас его видела в районе 139 школы.
- Пусть ему попадется такая, чтобы не ушел, а уполз.
- Спросите охрану в Караване. Этот персонаж "ходит сюда как на работу", а еще в других ТРЦ. В каждом ТРЦ есть свои "сумасшедшие" о которых знают люди, которые там работают
- А я видела, как он фонариком светил у машины, когда было темно. Рассматривал, что там лежит.
- Жаль что не попал под мою горячую руку, был бы клиентом в травмпункте если бы дополз.