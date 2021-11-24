В Днепре мужчины украли 17 пачек подгузников: их "сдал" бдительный таксист

В Днепре к стражам порядка обратился таксист, который решил, что его пассажиры крайне подозрительны. Он не ошибся, ведь 2 мужчины перед поездкой украли 17 пакетов с подгузниками.

Об этом инциденте на проспекте Героев сообщили журналистам 24 ноября. Однако случился он вечером днем ​​раньше.

Заметьте Проснулась совесть: днепрянин долго воровал мостовую, а затем вернул ее на место

Сколько они могли заработать

Таксист решил, что должен везти подозрительных людей, поскольку они были грязными. Он это заметил, когда те пытались запихнуть в автомобиль "плоды" грабежа.

Когда туда прибыли патрульные, мужчины начали сильно нервничать. У них сильно путались показания, а впоследствии злоумышленники вообще признались в содеянном.

Подозреваемые не смогли объяснить, зачем они украли подгузники. Их задержали и отвезли в участок для установления обстоятельств.

Другое "громкое" ограбление

У вероятных воров были с собой большие пачки подгузников для взрослых Tena Bed. Их ориентировочная цена в интернете 300 – 400 гривен. Следовательно, такая кража могла дать возможность обогатиться на примерно 5 тысяч гривен.

11 октября в Днепре совершили другую чрезвычайную кражу. Там заметили 2 женщин, которые пришли на детский праздник и решили не покидать его с пустыми руками.

Злоумышленницы взяли тыкву и засунули ее в большую черную сумку. Об этом поступке стало известно благодаря видео, которое опубликовали очевидцы.