В Днепре ребенок съел палочку Chupa Chups: была в теле более недели

В больницу Днепра обратились родители ребенка, который съел палочку от конфеты Chupa Chups. Естественным путем она не вышла.

Палочка пробыла в теле ребенка 10 дней. Об этом 13 января рассказала на странице Детского эндоскопического центра Днепра Наталья Щудро.

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Как вытащили палочку

Когда родители поняли, что ребенок съел конфету вместе с палочкой, сразу обратились к семейному врачу. Однако тот сказал просто подождать.

Однако чуда не случилось и палочка оставалась в организме малыша. После повторного обращения к медикам, предложили новый вариант.

Родителям предложили сделать диагностическую гастроскопию. Они согласились на это и палочку вытащили. Ее длина была 8 сантиметров.

Палочка в пищеводе ребенка / Фото Натальи Щудро

Похожее событие в этот день

13 января в харьковскую больницу привезли маленького ребенка, который плохо себя чувствовал. У 1-летней девочки было подозрение на пищевое отравление.

Однако врачи провели исследование и результаты их шокировали.

Оказалось, что ребенок проглотил магниты, которые сложились кольцом. Из-за этого полностью заблокировался кишечник младенца. Для устранения проблемы пришлось провести серьезную операцию.

Читайте полный текст сообщения Натальи Щудро:

Такие бывают вкусные чупа-чупсы, что хочется съесть их с палочкой. По рекомендации семейного врача ждали 10 дней, что палочка выйдет естественным путем. Но чудо не случилось...

Родителям было предложено сделать диагностическую гастроскопию, во время которой палочка была удалена эндоскопически.