Паличка пробула в тілі дитини 10 днів. Про це 13 січня розповіла на сторінці Дитячого ендоскопічного центру Дніпра Наталія Щудро.

Раніше В "Охматдиті" врятували дитину, яка проковтнула 7 магнітних кульок

Як витягли паличку

Коли батьки зрозуміли, що дитина з'їла цукерку разом з паличкою, одразу звернулися до сімейного лікаря. Проте той сказав просто почекати.

Проте дива не трапилося та паличка залишалася в організмі малечі. Після повторного звернення до медиків, запропонували новий варіант.

Батькам запропонували зробити діагностичну гастроскопію. Вони погодилися на це та паличку витягнули. Вона мала довжину 8 сантиметрів.



Паличка в стравоході дитини / Фото Наталії Щудро

Схожа подія в цей день

13 січня до харківської лікарні привезли маленьку дитину, яка погано почувалася. У 1-річної дівчинки була підозра на харчове отруєння.

Проте лікарі провели дослідження та результати їх шокували.

Виявилося, що дитинча проковтнуло магніти, які склалися кільцем. Через це повністю заблокувався кишківник немовляти. Для усунення проблеми довелося провести серйозну операцію.

Читайте повний текст допису Наталії Щудро:

Такі бувають смачні чупа-чупси, що хочеться з'їсти їх із паличкою. По рекомендації сімейного лікаря чекали 10 днів, що паличка вийде природним шляхом. Але диво не вийшло...

Батькам було запропоновано зробити діагностичну гастроскопію, під час якої паличку було видалено ендоскопічно.