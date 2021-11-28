На Днепропетровщине лоб в лоб столкнулись две машины: водителя пришлось "вырезать" из салона

В Днепропетровской области 27 ноября произошло серьезное ДТП: на дороге лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадали 4 человека.

Сообщение о ДТП в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям поступило в 20:32. Авария произошла на автодороге Е-105 Харьков – Симферополь.

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На Днепропетровщине столкнулись два авто

На место инцидента сразу отправились спасатели. Они выяснили, что недалеко от села Свободное Губиниской поселковой территориальной общины Новомосковского района произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей – "ЗАЗ Таврия" и "ВАЗ-2107".

В результате аварии водителя "ВАЗ" зажало в салоне поврежденной машины. Чрезвычайники освободили 27-летнего пострадавшего мужчину из конструкций автомобиля. Его передали медикам скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшего.



На Днепропетровщине авто столкнулись лоб в лоб / Фото ГСЧС

Есть и другие пострадавшие

В результате аварии травмировались еще трое мужчин: водитель и двое пассажиров автомобиля "ЗАЗ Таврия". Пострадавших отвезли в травматологическое отделение Новомосковской центральной региональной больницы.

Сейчас полицейские проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.



В аварии пострадали 4 человека / Фото ГСЧС