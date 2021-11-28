Повідомлення про ДТП до Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло о 20:32. Аварія трапилась на автошляху Е-105 Харків – Сімферополь.

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На Дніпропетровщині зіткнулися два авто

На місце інциденту одразу вирушили рятувальники. Вони з'ясували, що неподалік села Вільне Губиниської селищної територіальної громади Новомосковського району відбулося лобове зіткнення двох легкових автомобілів – "ЗАЗ Таврія" та "ВАЗ-2107".

У результаті аварії водія "ВАЗ" затисло в салоні пошкодженої автівки. Надзвичайники вивільнили 27-річного постраждалого чоловіка з конструкцій автомобіля. Його передали медикам швидкої допомоги, які госпіталізували потерпілого.



На Дніпропетровщині авто зіткнулися лоб у лоб / Фото ДСНС

Є й інші постраждалі

У результаті аварії травмувались ще троє чоловіків: водій та двоє пасажирів автомобіля "ЗАЗ Таврія". Постраждалих відвезли у травматологічне відділення Новомосковської центральної регіональної лікарні інтенсивного лікування.

Наразі поліцейські проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.



В аварії постраждали 4 людей / Фото ДСНС

Зверніть увагу! Ще навесні 2021 року у Братському під Дніпром водійка на Peugeot збила двох 6-класників. Хлопчик помер у лікарні, а дівчинка впала в кому. Спочатку жінку засудили до 4 років позбавлення волі. Однак згодом її вирішили відпустити на волю з випробувальним терміном на 2 роки.