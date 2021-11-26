Женщина на легковушке влетела в детей еще весной. Суд вынес водителю приговор 11 ноября, однако впоследствии он изменился. Прокуратура уже обжаловала решение суда.

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Отпускают на волю

По данным прокуратуры, Днепровский районный суд приговорил женщину к 4 годам заключения с лишением права управлять на 3 года. Очевидно, сторона обвиняемой обжаловала это решение и приговор изменили. Водителя должны отпустить на свободу с испытательным сроком на 2 года.

Днепропетровская облпрокуратура считает решение неправильным и обжаловала его в Днепровском апелляционном суде.

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