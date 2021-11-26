Женщина на легковушке влетела в детей еще весной. Суд вынес водителю приговор 11 ноября, однако впоследствии он изменился. Прокуратура уже обжаловала решение суда.
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Отпускают на волю
По данным прокуратуры, Днепровский районный суд приговорил женщину к 4 годам заключения с лишением права управлять на 3 года. Очевидно, сторона обвиняемой обжаловала это решение и приговор изменили. Водителя должны отпустить на свободу с испытательным сроком на 2 года.
Днепропетровская облпрокуратура считает решение неправильным и обжаловала его в Днепровском апелляционном суде.
Водитель сбила 12-летних детей на пешеходном
- В апреле 27-летняя водитель на Peugeot сбила детей на пешеходном переходе.
- Девочку и мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Впоследствии 12-летний подросток умер, так и не выйдя из комы. Операции детям проводили 4 хирургические бригады.
- Водителя задержали и открыли уголовное производство. Ей могло грозить от 3 до 8 лет тюрьмы.
- Суд после ДТП избрал водителю меру пресечения — 60 суток под стражей или залог в размере 227 тысяч гривен. По данным СМИ, впоследствии за женщину внесли залог и она до приговора оставалась на свободе.
- 11 ноября суд признал женщину виновной. Однако в течение 30 дней решение можно было обжаловать.