Жінка на легковику влетіла в дітей ще навесні. Суд виніс водійці вирок 11 листопада, однак згодом він змінився. Прокуратура вже оскаржила рішення суду.

Зверніть увагу Водійка Peugeot збила 12-річних дітей: гучна ДТП сталася під Дніпром – відео

Відпускають на волю

За даними прокуратури, Дніпровський районний суд засудив жінку до 4 років ув'язнення з позбавленням права кермувати на 3 роки. Очевидно, сторона обвинуваченої оскаржила це рішення й вирок змінили. Водійку мають відпустити на волю з випробовувальним терміном на 2 роки.

Дніпропетровська облпрокуратура вважає рішення неправильним і оскаржила його в Дніпровському апеляційному суді.

Водійка збила 12-річних дітей на пішохідному