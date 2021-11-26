Жінка на легковику влетіла в дітей ще навесні. Суд виніс водійці вирок 11 листопада, однак згодом він змінився. Прокуратура вже оскаржила рішення суду.
Зверніть увагу Водійка Peugeot збила 12-річних дітей: гучна ДТП сталася під Дніпром – відео
Відпускають на волю
За даними прокуратури, Дніпровський районний суд засудив жінку до 4 років ув'язнення з позбавленням права кермувати на 3 роки. Очевидно, сторона обвинуваченої оскаржила це рішення й вирок змінили. Водійку мають відпустити на волю з випробовувальним терміном на 2 роки.
Дніпропетровська облпрокуратура вважає рішення неправильним і оскаржила його в Дніпровському апеляційному суді.
Водійка збила 12-річних дітей на пішохідному
- У квітні 27-річна водійка на Peugeot збила дітей на пішохідному переході.
- Дівчинку й хлопчика госпіталізували у важкому стані. Згодом 12-річний підліток помер, так і не вийшовши з коми. Операції дітям проводили 4 хірургічні бригади.
- Водійку затримали та відкрили кримінальне провадження. Їй могло загрожувати від 3 до 8 років в'язниці.
- Суд після ДТП обрав водійці запобіжний захід — 60 діб під вартою або заставу розміром 227 тисяч гривень. За даними ЗМІ, згодом за жінку внесли заставу і вона до вироку залишалась на волі.
- 11 листопада суд визнав жінку винною. Однак протягом 30 днів рішення можна було оскаржити.