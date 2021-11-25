На Днепропетровщине перевернулась фура: движение затруднено
Источник:"Информатор"
На Полтавском шоссе под Днепром произошло ДТП. Водитель фуры не справился с управлением и машина перевернулась в сторону. К счастью, водитель не пострадал. В результате аварии значительно усложнилось движение.
Авария произошла возле села Ивановка ночью 25 октября. Полицейские проводят реверсивное движение по одной полосе.
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Подробности ДТП
По словам водителя, он наехал на холм и не справился с управлением. По данным СМИ, полицейские проверили его на драгере и мужчина оказался трезвым. В результате аварии повредился дорожный знак.
В результате ДТП заблокирован проезд в сторону Днепра в районе поворота на село Ивановка, одна полоса занята. В 10:00 фуру должны были забрать с дороги.
ДТП под Днепром / Фото "Информатор"
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