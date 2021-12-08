В Днепропетровской области неизвестный похитил школьницу: схватил и затащил в квартиру
Источник:Никопольский райотдел
В Марганце Никопольского района Днепропетровской области похитили школьницу. Неизвестный мужчина поймал ее на улице и потащил в свой дом.
К правоохранителям по этому поводу обратился 7 декабря в 23:43. Заявитель сообщил, что в квартире многоэтажки мужчина насильно удерживает несовершеннолетнюю.
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Требовал от нее секса
Туда немедленно отправились правоохранители. Они действительно обнаружили в доме злоумышленника 16-летнюю потерпевшую. Этому мужчине 45 лет.
По данным "Днепр оперативный" 10-классница попала впросак на улице Парковая. Мужчина просто схватил ее за руку и быстро потащил в квартиру на 1 этаже. После этого он потребовал, чтобы девушка согласилась заняться сексом.
Что грозит за такое преступление
Об этом узнал другой местный житель, который и вызвал полицию. Когда правоохранители прибыли, подозреваемого сразу задержали.
Это дело расследуют по статье о незаконном лишении свободы. Если вину мужчины смогут доказать в суде, он отправится в тюрьму на срок до 3 лет.
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