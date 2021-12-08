К правоохранителям по этому поводу обратился 7 декабря в 23:43. Заявитель сообщил, что в квартире многоэтажки мужчина насильно удерживает несовершеннолетнюю.

Ранее Симитировала похищение ради любви: в Полтавской области девушка придумала преступление

Требовал от нее секса

Туда немедленно отправились правоохранители. Они действительно обнаружили в доме злоумышленника 16-летнюю потерпевшую. Этому мужчине 45 лет.

По данным "Днепр оперативный" 10-классница попала впросак на улице Парковая. Мужчина просто схватил ее за руку и быстро потащил в квартиру на 1 этаже. После этого он потребовал, чтобы девушка согласилась заняться сексом.

Что грозит за такое преступление

Об этом узнал другой местный житель, который и вызвал полицию. Когда правоохранители прибыли, подозреваемого сразу задержали.

Это дело расследуют по статье о незаконном лишении свободы. Если вину мужчины смогут доказать в суде, он отправится в тюрьму на срок до 3 лет.

Другие события с несовершеннолетними недавно