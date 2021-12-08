До правоохоронців щодо цього звернуся 7 грудня о 23:43. Заявник повідомив, що у квартирі багатоповерхівки чоловік насильно утримує неповнолітню.
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Вимагав від неї сексу
Туди негайно відправилися правоохоронці. Вони справді виявили в помешканні зловмисника 16-річну потерпілу. Цьому чоловікові 45 років.
За даними "Днепр оперативный" 10-класниця втрапила в халепу на вулиці Паркова. Чоловік просто схопив її за руку та швидко потягнув у квартиру на 1 поверсі. Після цього він вимагав, щоб дівчина погодилася зайнятись сексом.
Що загрожує за такий злочин
Про це дізнався інший місцевий житель, який і викликав поліцію. Коли правоохоронці прибули, підозрюваного одразу затримали.
Цю справу розслідують за статтею про незаконне позбавлення волі. Якщо вину чоловіка зможуть довести в суді, він відправиться до в’язниці на строк до 3 років.
Інші події з неповнолітніми нещодавно
- У мережі оприлюднили відео, на якому підліток розмальовував зупинку в Луцьку. Ролик побачила його матір. Щоб покарати юного хулігана, вона просто "здала" його муніципальній варті.
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- В одній з дніпровських шкіл 6 грудня діти гралися з газовим балончиком і це призвело до неприємних наслідків. Засіб бризнув і сльозогінний газ потрапив на одну з учениць.