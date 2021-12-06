В Миргородский районный отдел полиции 4 декабря обратилась 39-летняя женщина. Она сообщила правоохранителям об исчезновении 18-летней дочери.

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Девушка пошла в магазин и не вернулась

Мать сообщила, что девушка пошла в сельский магазин и домой так и не вернулась. Через час на мобильные телефоны родственников начали поступать голосовые сообщения о якобы похищении.

От семьи потребовали перевести определенную сумму на банковский счет. К розыску девушки приступили работники Главка, оперативники и киберполиция.

Девушка хотела попасть в Россию

Уже около 1:00 ночи пропажа шлась. Полтавчанка была на автодороге "Харьков – Щербаковка", она находилась на международном автомобильном пропуске "Гоптовка". Беглянка хотела попасть в Россию.

18-летняя жительница Полтавщины объяснила, что намеревалась тайно пересечь государственную границу и выехать в город Ставрополь, потому что там ее якобы ждал 16-летний парень, с которым она познакомилась через социальную сеть,

– рассказал начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев.

Девушка объяснила, что придумала историю о похищении, чтобы раздобыть денег. Родители беглянки ее увлечение россиянином не одобряли. Сейчас девушка находится в кругу родных.

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Кратко о последних резонансных случаях с несовершеннолетними: