FPV-дрон нанес удар по автобусу возле АЗС на въезде в Никополь: есть погибшие, много раненых
Днём 26 июня российские войска атаковали Никополь с помощью FPV-дрона. Враг нанёс удар по автобусу.
В результате атаки погибли два человека. Об этом сообщили Днепропетровская ОВА и Суспильне.
Смотрите также Россия нанесла удар с помощью дрона по АЗС в Харькове
Каковы последствия российского террора?
Вражеский FPV-дрон ударил по автобусу вблизи АЗС на въезде в Никополь, что на Днепропетровщине. Журналисты уточнили, что в транспорте находились работники.
По данным ОВА, из-за российского удара пострадали 12 человек, в том числе две девочке 12 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также в больницы доставили мужчин 54 и 43 лет и 46-летнюю женщину. Они находятся в тяжелом состоянии.
Последствия смертельной атаки по Никополю / Фото Суспильного
Один из пассажиров рассказал, что в тот момент люди возвращались в город с работы.