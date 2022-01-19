Из-за массовых заминирований школы Кривого Рога перевели на дистанционное обучение
Источник:24 канал
Учебные заведения в Кривом Роге временно перевели не дистанционное обучение. Соответствующее решение было принято из-за массовых заминирований в Украине.
Эту информацию в комментарии журналистке 24 канала подтвердила главная специалист департамента образования и науки исполкома Криворожского городского совета Виктория Полякова.
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Дистанционка в Кривом Роге
По ее словам, соответствующее решение принял исполнительный комитет в связи с массовыми заминированиями в Кривом Роге и других городах Украины. Дети будут учиться дистанционно до конца недели, то есть 19, 20 и 21 января.
Педагоги не исключают возможного продления дистанционки в Кривом Роге. Это возможно, если волна массовых заминирований продолжится, но соответствующее решение должно быть принято исполком города.
Школы и детсады Кривого Рога перешли на дистанционное обучение / Фото с сайта "Свои"
Согласно приказу горисполкома, будут удаленно обучаться учащиеся школ, а также дошкольники и воспитанники различных заведений внешкольного образования. В то же время в школы будут предоставляться доступ работникам спецслужб в случае необходимости.
"Мы получили сообщение о заминировании от Службы безопасности Украины и должны были действовать в соответствии с алгоритмами", – подчеркнули в департаменте образования.
В Кривом Роге дети будут учиться дистанционно из-за заминирований: смотрите видео
Дистанционное обучение в Украине
Ранее ряд школ в других городах Украины перешли на дистанционный режим работы. Речь идет о Черкассах, Бердянске и Николаеве.
Больше всего от псевдозаминирования пострадали учебные заведения в Черкассах. Так что предварительно решили, что до 23 января местные дети будут учиться из дома.
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В Николаеве изменили формат проведения занятий всего 4 школы. Остальные заведения общего среднего образования продолжат работать в обычном режиме.
Бердянские школы получали сообщения о заминировании ежедневно, поэтому для обеспечения нормального образовательного процесса все заведения перешли на дистанционку.