"Я убью вас и ваших родных": в Днепре сообщили о заминировании школ
Источник:24 канал
Полиция Днепра получила уведомление о заминировании. Аноним заявил, что взрывчатка заложена во всех школах города.
Эту информацию в комментарии 24 каналу подтвердила спикер полиции Днепра Анна Старчевская. Взрывотехнические службы, кинологи и следственно-оперативные группы выехали на место происшествия.
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В школах Днепра ищут взрывчатку
Анна Старчевская отметила, что спецслужбы обследуют все школы города. Взрывотехникам придется работать более суток.
Местный телеграм-канал "Днепр Областной" сообщил, что правоохранители получили письмо на электронную почту. Аноним заявил о заложенной взрывчатки во всех днепровских общеобразовательных заведениях.
Я убью вас и ваших родных. Я устал терпеть,
– заявил злоумышленник.
Неизвестный пригрозил, что в течение учебного дня произойдет взрыв. Он также написал название канала в телеграме.
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В соцсетях отметили, что детей из школ Днепра не эвакуировали. Учащиеся продолжили обучение в обычном режиме.
Волна масштабных минирований
Примечательно, что за сутки в Украине произошел ряд масштабных минирований в разных городах. Под удар анонимных "шутников" попали школы и торговые центры в Днепре, Одессе, Киеве и Львове.
Примечательно, что во всех случаях "почерк" неизвестного похож. Речь идет о том, что:
- к электронным сообщениям добавили набор эмоциональных фраз;
- заявили о заминировании всех заведений по городам, а не конкретным зданиям;
- в конце сообщения были названия телеграм-канала отправителя.
Волна ложных сообщений о заминировании прокатилась по Украине и в предыдущие годы. В марте 2021 года экс-советчик министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что большинство таких обращений поступает с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и России.
Об этих случаях в полиции знают, ведь могут установить и отправителя, и IP-адрес, и даже реальный адрес. Однако привлечь злоумышленников к ответственности сложно, потому что они находятся на временно неподконтрольных территориях Украины или за ее пределами.