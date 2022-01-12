"Я убью вас и ваших родных": в Днепре сообщили о заминировании школ

Полиция Днепра получила уведомление о заминировании. Аноним заявил, что взрывчатка заложена во всех школах города.

Эту информацию в комментарии 24 каналу подтвердила спикер полиции Днепра Анна Старчевская. Взрывотехнические службы, кинологи и следственно-оперативные группы выехали на место происшествия.

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В школах Днепра ищут взрывчатку

Анна Старчевская отметила, что спецслужбы обследуют все школы города. Взрывотехникам придется работать более суток.

Местный телеграм-канал "Днепр Областной" сообщил, что правоохранители получили письмо на электронную почту. Аноним заявил о заложенной взрывчатки во всех днепровских общеобразовательных заведениях.

Я убью вас и ваших родных. Я устал терпеть,

– заявил злоумышленник.

Неизвестный пригрозил, что в течение учебного дня произойдет взрыв. Он также написал название канала в телеграме.

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В соцсетях отметили, что детей из школ Днепра не эвакуировали. Учащиеся продолжили обучение в обычном режиме.

Волна масштабных минирований

Примечательно, что за сутки в Украине произошел ряд масштабных минирований в разных городах. Под удар анонимных "шутников" попали школы и торговые центры в Днепре, Одессе, Киеве и Львове.

Примечательно, что во всех случаях "почерк" неизвестного похож. Речь идет о том, что:

к электронным сообщениям добавили набор эмоциональных фраз;

заявили о заминировании всех заведений по городам, а не конкретным зданиям;

в конце сообщения были названия телеграм-канала отправителя.

. За сообщение о фейковом заминировании в Украине предусмотрена ответственность в виде лишения свободы для взрослых или штрафа родителям, если это был ребенок. В случае реального заминирования, злоумышленникам грозит до 8 лет за решеткой.

Волна ложных сообщений о заминировании прокатилась по Украине и в предыдущие годы. В марте 2021 года экс-советчик министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что большинство таких обращений поступает с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и России.

Об этих случаях в полиции знают, ведь могут установить и отправителя, и IP-адрес, и даже реальный адрес. Однако привлечь злоумышленников к ответственности сложно, потому что они находятся на временно неподконтрольных территориях Украины или за ее пределами.