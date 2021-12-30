В Кривом Роге младенец умер от алкогольной интоксикации
Источник:"Днепровская Панорома"
В Кривом Роге случилась жуткая трагедия с 5-месячным малышом. Младенец умер в результате острой алкогольной интоксикации.
Детали трагедии в Кривом Роге
Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт. Дело открыли по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.
Читайте также Отравление детей из приюта во Львове: обнаружили стафилококк и опасные бактерии
Родители свою вину в совершенном преступлении признали в полном объеме. Они заключили с прокурором соглашение о признании вины.
На Харьковщине погибла 6-месячная девочка
На трассе М-03 возле села Волохов Яр на Харьковщине произошло жуткое ДТП. Всего в аварию попало 3 автомобиля. Toyota и "ГАЗель" не разминулись и от удара одно авто отбросило на грузовик MAN.
За рулем Toyota находилась 34-летняя женщина, на заднем сиденье без автокресла лежала ее 6-месячная дочь. В результате аварии ребенок получил травму головы и погиб на месте происшествия.
Последние трагедии с несовершеннолетними в Украине
- 29 декабря в Черкассах полицейские забрали новорожденного ребенка у нетрезвых родителей. Малыш был неухоженным и имел признаки переохлаждения.
- 26 декабря двое детей провалились под лед в поселке Завалье Кировоградской области. Известно, что они пошли кататься на санках и вышли на середину реки. Выжить несовершеннолетним не удалось.
- В тот же день на Закарпатье 34-летний пьяный водитель наехал на 2 детей, которые стояли на краю проезжей части. В результате ДТП погиб 9-летний мальчик, а 8-летнего – забрали в больницу с диагнозом закрытый перелом тазобедренного сустава.