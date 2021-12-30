В Кривом Роге младенец умер от алкогольной интоксикации

В Кривом Роге случилась жуткая трагедия с 5-месячным малышом. Младенец умер в результате острой алкогольной интоксикации.

Детали трагедии в Кривом Роге

Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт. Дело открыли по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Читайте также Отравление детей из приюта во Львове: обнаружили стафилококк и опасные бактерии

Родители свою вину в совершенном преступлении признали в полном объеме. Они заключили с прокурором соглашение о признании вины.

На Харьковщине погибла 6-месячная девочка

На трассе М-03 возле села Волохов Яр на Харьковщине произошло жуткое ДТП. Всего в аварию попало 3 автомобиля. Toyota и "ГАЗель" не разминулись и от удара одно авто отбросило на грузовик MAN.

За рулем Toyota находилась 34-летняя женщина, на заднем сиденье без автокресла лежала ее 6-месячная дочь. В результате аварии ребенок получил травму головы и погиб на месте происшествия.

Последние трагедии с несовершеннолетними в Украине