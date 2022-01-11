В Кривом Роге выпал черный дождь с "глитером": красноречивое видео
Источник:инстаграм mykrivoyrog
Жительница Кривого Рога обнаружила на поверхности своего авто блестящий черный материал. После дождя им покрыло весь город.
Женщина поделилась изумлением в соцсетях. На видео она показала, чем покрылся ее автомобиль.
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Черный дождь в Кривом Роге
Владелица авто протерла его влажной салфеткой. На ней остался густой след из блестящего черного материала.
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– заметила автор видео.
Комментаторы в шутку окрестили его глитером и порекомендовали добавить в маникюр. Однако жители Кривого Рога заверили, что это графит и он оседает с дождем на поверхностях домов и автомобилей постоянно.
В ответах на сообщение также отметили, что смывать такие вещества с поверхности сложно, но нужно. Если не мыть автомобиль несколько дней, то оттереть зацементированный графит можно будет только с уксусом.Справка. Кривой Рог – промышленный город, где действуют металлургические комбинаты. В результате деятельности предприятий в воздухе возникает так называемый углеродный след.
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