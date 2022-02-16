Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул вылетел в Австрию, – СМИ

Уже несколько дней Юрия Вилкула нет в Украине. По неподтвержденной информации, он вылетел в Вену.

Об этом сообщили журналисты Кривого Рога со ссылкой на собственные источники. Они убеждают, что 11 февраля исполняющий обязанности городского головы Кривого Рога вылетел из Украины.

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Вилкул в Австрии

По предварительной информации, в пятницу, 11 февраля Юрий Вилкул находился в Одессе. Оттуда он вылетел рейсом австрийских авиалиний AUA620 в Вену.

Из Одесского аэровокзала самолет прибыл в аэропорт "Швехат" в столице Австрии. Пассажиры воспользовались терминалом №3.

Журналистке 24 канала не удалось получить комментарий по ситуации в мэрии Кривого Рога – в профильных управлениях просто не поднимали трубки, в непрофильных – ничего не знают об этом. Официальных данных о поездке Юрия Вилкула также не публиковали на сайте исполкома.

В то же время пресс-служба Криворожского горсовета выставила фото с празднования Дня единства, которое устроили в Кривом Роге 16 февраля по поручению Вилкула. Самого главы города там не было.

Побег за границу

На фоне сообщений о военной угрозе со стороны России на границах Украины, немало олигархов и депутатов выехало за границу. В частности, представители ОПЗЖ Илья Кива, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, Сергей Левочкин, а также Вадим Новинский, Ярослав Железняк, Александра Устинова и другие.

В то же время в одесских сервисных центрах существенно выросли очереди и спрос на загранпаспорта. Ежедневно работники миграционной службы обслуживают в среднем 400 человек.

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