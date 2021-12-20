В многоэтажке в Каменском под Днепром произошел взрыв, есть пострадавший

Чрезвычайное происшествие случилось на Нежинской улице Заводского района Каменского в Днепропетровской области 20 декабря. В 16.45 местные жители сообщили спасателям о пожаре в одной из квартир многоэтажки.

Прибывшие на место происшествия бойцы ГСЧС выяснили, что на 4 этаже дома произошел взрыв бытового газа, который вызвал пожар. Огонь распространился на две квартиры на площади в 50 квадратных метров.

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Кроме того, взрывная волна повредила плиты между квартирами.

27-летний мужчина получил ожоги 50% тела

Огонь серьезно повредил квартиру / Фото ГСЧС Днепропетровской области

Как рассказали в ГСЧС области, взрыв разрушил стены квартиры №15, а также перекрытие между ней и 16-й квартирой.

На локализацию огня у спасателей ушел почти час.

Также после ликвидации пожара специалисты обнаружили трещины и деформацию плиты перекрытия между 4 и 5 этажами.

В результате взрыва пострадал 27-летний мужчина. Его госпитализировали в реанимацию с ожогами 50% тела.

Место эпицентра взрыва / Фото ГСЧС Днепропетровской области

В ГСЧС отметили, что после пожара от газоснабжения полностью отключили первый подъезд дома. Причины инцидента выясняют следователи.

На месте происшествия работали 12 спасателей и 3 единицы спецтехники, а также медики скорой и правоохранители.

Смотрите видео с места взрыва и пожара в Каменском:

Похожий взрыв во Львове

Вечером 13 декабря на Замарстыновской улице во Львове на втором этаже трехэтажного жилого дома раздался взрыв, который привел к повреждениям здания и пожару. Спасателям пришлось вытаскивать 3 человек из огненной ловушки. Пострадавших госпитализировали в больницу.