Россия нанесла удар по АЗС в Днепропетровской области: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Вражеские войска продолжают обстрелы Днепропетровской области. Под обстрелом оказались автозаправочные станции в двух районах области.

Подробности сообщили в ГСЧС.

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Что известно об обстрелах Днепропетровской области?

В результате российских ударов по АЗС в Днепровском и Самарском районах вспыхнули пожары, там также повреждены автомобили. К сожалению, известно и о двух пострадавших.

Кроме того, в Никопольском районе атакам подверглись сам Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая, Покровская городская и Покровская сельская общины.

В результате ударов в здании спортшколы возник пожар. Спасатели смогли ликвидировать все очаги возгорания.

Пожарные тушат охваченные огнем здания: смотрите фото ГСЧС

Отметим также, что Днепр и область находятся под постоянными атаками. В частности, на днях российский FPV-дрон атаковал автобус с работниками возле автозаправочной станции на въезде в Никополь в Днепропетровской области.

По информации областной военной администрации, в результате удара ранения получили 12 человек, среди которых две 12-летние девочки. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. К сожалению, двое человек погибли.

Где ещё "прилетало" в последнее время?

Утром 28 июня враг атаковал Киевский район Харькова – там произошло попадание в многоэтажный дом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ночью россияне терроризировали Киев. В некоторых местах столицы вспыхнули пожары, также было известно о пострадавшем человеке – его госпитализировали.

А накануне, 27 июня, взрыв слышали в Кропивницком. Под массированной атакой дронов оказался и Чернигов – двое человек получили осколочные ранения. Также фиксировались повреждения инфраструктуры.