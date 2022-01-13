Неизвестные подожгли авто активиста в Днепре: дотла сгорел Chevrolet – жуткие фото

В Индустриальном районе загорелся припаркованный автомобиль. Огонь вспыхнул посреди ночи.

По информации спасателей, пожар возник на улице Березинской в Днепре 13 января. Легковой автомобиль Chevrolet Aveo стоял на временной остановке и его полностью охватил огонь.

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Сгорело авто в Днепре

Пожар в автомобиле тушили 4 пожарных. Локализовать огонь удалось за 13 минут и полностью ликвидировать – за 20.

В Днепре ночью горел Chevrolet / Фото ГСЧС Днепра

В результате возгорания люди не пострадали. Однако припаркованная машина сгорела дотла.

Припаркованный автомобиль сгорел дотла / Фото "Днепр Оперативный"

Пламя задело и стоявший рядом Ниссана. В этой машине поврежден только бампер.

Вероятный поджог

Местный ресурс "Днепр Оперативный" сообщил о возможном поджоге Chevrolet. Из собственных источников журналистам стало известно о двух неизвестных, которые бежали с места происшествия.

Автомобиль в Днепре могли поджечь / Фото "Днепр Оперативный"

Мужчины подошли к автомобилю на стоянке напротив шиномонтажа и чем-то его облили. Сразу после этого машина загорелась.

Момент поджога авто попал на видеозапись / "Днепр Оперативный"

На соседнем здании расположена камера видеонаблюдения, которая записала момент преступления. Все записи передали правоохранителям, которые разыскивают инициаторов пожара.

В телеграме "Днепр областной" отметили, что сожженный Chevrolet принадлежит местному активисту. Речь идет о представителе общественной организации "Сапсан" Александре Воропаеве.

Днепрянин борется с нелегальным распространением подакцизных товаров. То есть противостоит распространению фейковых алкогольных и табачных изделий.

Пожары в авто

Ряд подобных случаев произошел в Киеве и области. Впрочем, столичные правоохранители уже нашли виновников поджогов.

За одну неделю житель Ракитного сжег 2 автомобиля. Машины принадлежали знакомым его жены. Основанием для преступления стала ревность жителя села.

Поджог микроавтобуса в Ракитном / Фото полиции Киевщины

После первого поджога суд отпустил мужчину домой. А уже через несколько дней огонь охватил другой автомобиль. Мужчину взяли под стражу на время расследования обоих дел.

Ранее киевлянин решил отомстить сожителю бывшей жены и поджечь его авто. Под машину он подложил дымящуюся канистру, а на капоте оставил букет цветов.

Владелец авто вовремя заметил угрозу и отогнал автомобиль от канистры. За час поджигателя задержали правоохранители.