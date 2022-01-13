За інформацією рятувальників, пожежа виникла на вулиці Березинській у Дніпрі 13 січня. Легковий автомобіль Chevrolet Aveo стояв на тимчасовій зупинці і його повністю охопив вогонь.

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Згоріло авто у Дніпрі

Пожежу в автомобілі гасили 4 вогнеборців. Локалізувати вогонь вдалося за 13 хвилин і повністю ліквідувати – за 20.



У Дніпрі вночі горів Chevrolet / Фото ДСНС Дніпра

Унаслідок загоряння люди не постраждали. Однак припаркована автівка згоріла вщент.



Припаркований автомобіль згорів дотла / Фото "Дніпро Оперативний"

Полум'я зачепило й Nissan Note, який стояв поруч. У цій машині пошкоджений лише бампер.

Ймовірний підпал

Місцевий ресурс "Дніпро Оперативний" повідомив про можливий підпал Chevrolet. Із власних джерел журналістам стало відомо про двох невідомих, які втікали з місця події.



Автомобіль у Дніпрі могли підпалити / Фото "Дніпро Оперативний"

Чоловіки підійшли до автомобіля на стоянці навпроти шиномонтажу і чимось його облили. Одразу після цього машина загорілась.



Момент підпалу авто потрапив на відеозапис / "Дніпро Оперативний"

На сусідній будівлі розташована камера відеоспостереження, яка записала момент злочину. Усі записи передали правоохоронцям, які розшукують ініціаторів пожежі.

Пожежі в авто

Низка подібних випадків сталася у Києві та області. Втім столичні правоохоронці вже знайшли винуватців підпалів.

За один тиждень мешканець Рокитного спалив 2 автомобілі. Машини належали знайомим його дружини. Підставою для злочину стали ревнощі жителя села.



Підпал мікроавтобуса в Рокитному / Фото поліції Київщини

Після першого підпалу суд відпустив чоловіка додому. А вже за кілька днів вогонь охопив інший автомобіль. Чоловіка взяли під варту на час розслідування обох справ.

Раніше киянин вирішив помститися співмешканцю колишньої дружини та підпалити його авто. Під машину він підклав каністру, що диміла, а на капоті залишив букет квітів.

Власник авто вчасно помітив загрозу та відігнав автомобіль від каністри. За годину палія затримали правоохоронці.