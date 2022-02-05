В Никополе водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе: жуткое видео
Источник:"Прихист"
В городе Никополь Днепропетровской области произошло ДТП. Там водитель автомобиля сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.
Авария в Никополе случилась 4 февраля. Там водитель такси сбил на пешеходном переходе возле ЦУМа двух человек.
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Детали ДТП в Днепропетровской области
Женщина и ребенок перебегали дорогу по пешеходному переходу, они спешили на автобус. В это время водитель легковушки сбил их. Впоследствии на место ДТП приехала карета скорой помощи.
По информации врачей, в результате аварии ребенок получил легкие травмы, его не госпитализировали и уже отправили домой. Однако женщина осталась в больнице, у нее диагностировали перелом ключицы.
В Никополе водитель сбил женщину с ребенком: смотрите видео (18+)
Смертельная авария в Днепре: что известно
- В Днепре 2 февраля произошло ДТП на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского в Индустриальном районе. Там столкнулись автомобиль Chery Tiggo и грузовик Renault Magnum.
- В искореженном автомобиле зажало тела двух человек. По информации спасателей, одним из погибших является водитель 1984 года рождения. Данные другого человека устанавливали.