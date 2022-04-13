Объемы производства наращиваются: в Кривом Роге удалось выплавить первую тонну чугуна

В Кривом Роге после вынужденной остановки металлургического производства комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" 12 апреля запустил доменную печь №6. Там уже выплавили первую тонну чугуна.

Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент, находящийся в Кривом Роге.

К теме Тимошенко и Арахамия проверили, как Кривой Рог готовится к обороне

По словам журналиста, в ближайшие 5 – 6 дней уровень производства должен выйти примерно на тот уровень, который был до начала полномасштабного вторжения России.

Равномерно наращиваются размеры производства. Каждый такой рост – это рабочие места, зарплаты, пенсии, налоги,

– заметил корреспондент.

В то же время, начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что предприятие обеспечило новую логистику поставки сырья и отгрузки продукции в обход заблокированных украинских портов.

Стоит посмотреть – у границ Украины зафиксировали новые колонны техники: смотрите видео

. "АрселорМиттал Кривой Рог" является одним из крупнейших украинских экспортеров металлургии. В условиях консервации производства он продавал за границу железорудный концентрат и часть продукции из остатков на складах и в порту.