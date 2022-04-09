В Кривой Рог прибыли нардеп Давид Арахамия и советник руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Такое поручение им дал Зеленский.

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Тимошенко отметил, что город укрепил свою обороноспособность. Подготовка медиков к лечению и транспортировке раненых очень высокая.

В Криворожской городской больнице все работает как часы: принимают и гражданских пациентов, ведь инфаркты и инсульты война не отменяла, и раненых бойцов,

– подчеркнул политик.

Он отметил, что сейчас Кривой Рог – пример того, как формировать оборону города от российских оккупантов.