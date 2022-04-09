У Кривий Ріг прибули нардеп Давид Арахамія та радник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Таке доручення їм дав Зеленський.

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Тимошенко зазначив, що місто зміцнило свою обороноздатність. Підготовка медиків до лікування та транспортування поранених дуже висока.

У Криворізькій міській лікарні все працює як годинник: приймають і цивільних пацієнтів, адже інфаркти та інсульти війна не скасовувала, і поранених бійців,

– наголосив політик.

Він зазначив, що зараз Кривий Ріг є прикладом того, як формувати оборону міста від російських окупантів.

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