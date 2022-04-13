Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент, находящийся в Кривом Роге.
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По словам журналиста, в ближайшие 5 – 6 дней уровень производства должен выйти примерно на тот уровень, который был до начала полномасштабного вторжения России.
Равномерно наращиваются размеры производства. Каждый такой рост – это рабочие места, зарплаты, пенсии, налоги,
– заметил корреспондент.
В то же время, начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что предприятие обеспечило новую логистику поставки сырья и отгрузки продукции в обход заблокированных украинских портов.
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