Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент, який перебуває у Кривому Розі.

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За словами журналіста, протягом найближчих 5 – 6 днів рівень виробництва має вийти приблизно на той рівень, який був до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Поступово нарощуються обсяги виробництва. Кожне таке зростання – це робочі місця, зарплати, пенсії, податки,

– зауважив кореспондент.

Водночас начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що підприємство забезпечило нову логістику постачання сировини й відвантаження продукції в обхід заблокованих українських портів.

Довідка. "АрселорМіттал Кривий Ріг" є одним з найбільших українських експортерів металургії. В умовах консервації виробництва він продавав за кордон залізорудний концентрат та частину продукції із залишків на складах та у порту.

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