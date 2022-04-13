Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент, який перебуває у Кривому Розі.
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За словами журналіста, протягом найближчих 5 – 6 днів рівень виробництва має вийти приблизно на той рівень, який був до початку повномасштабного вторгнення Росії.
Поступово нарощуються обсяги виробництва. Кожне таке зростання – це робочі місця, зарплати, пенсії, податки,
– зауважив кореспондент.
Водночас начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що підприємство забезпечило нову логістику постачання сировини й відвантаження продукції в обхід заблокованих українських портів.
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