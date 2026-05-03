Россия запустила по Днепру 5 ракет: в Воздушных силах рассказали об атаке и новой тактике врага

Днем 3 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, выпустив пять управляемых авиационных ракет. Большинство из них удалось перехватить силам противовоздушной обороны, однако избежать последствий атаки не удалось – есть погибший и раненые.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде".

Как Россия атаковала Днепр 3 мая?

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, около 15:00 враг атаковал город с самолетов тактической авиации, используя ракеты типа Х-59/69. Четыре цели уничтожили подразделения воздушного командования "Восток", еще одна не достигла цели из-за противодействия украинских сил. В то же время одна из сбитых ракет упала на общежитие, вызвав жертвы среди гражданских.

Поскольку прифронтовые регионы находятся близко к линии фронта, мы в очередной раз призываем местных жителей реагировать на воздушные тревоги, ведь время подлета очень короткое и даже сбитые ракеты представляют угрозу,

– подчеркнул Игнат.

Также он отметил, что Россия в последние дни ведет непрерывные воздушные атаки, активно применяя беспилотники, в том числе и дроны-имитаторы. Такая тактика направлена на истощение украинской ПВО, ведь в реальном времени сложно сразу отличить фальшивую цель от боевой, поэтому силы обороны вынуждены реагировать на каждую угрозу.

Какие последствия атаки по Днепру?