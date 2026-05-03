Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде".
Как Россия атаковала Днепр 3 мая?
По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, около 15:00 враг атаковал город с самолетов тактической авиации, используя ракеты типа Х-59/69. Четыре цели уничтожили подразделения воздушного командования "Восток", еще одна не достигла цели из-за противодействия украинских сил. В то же время одна из сбитых ракет упала на общежитие, вызвав жертвы среди гражданских.
Поскольку прифронтовые регионы находятся близко к линии фронта, мы в очередной раз призываем местных жителей реагировать на воздушные тревоги, ведь время подлета очень короткое и даже сбитые ракеты представляют угрозу,
– подчеркнул Игнат.
Также он отметил, что Россия в последние дни ведет непрерывные воздушные атаки, активно применяя беспилотники, в том числе и дроны-имитаторы. Такая тактика направлена на истощение украинской ПВО, ведь в реальном времени сложно сразу отличить фальшивую цель от боевой, поэтому силы обороны вынуждены реагировать на каждую угрозу.
Какие последствия атаки по Днепру?
Днем 3 мая Россия атаковала ракетами Днепр. Люди во время атаки находились в подвале, сейчас их эвакуируют спасатели.
Пострадало более 10 человек, а 1 человек погиб. Четверо людей госпитализированы. Мужчины 21 и 24 лет и женщина 69 лет в состоянии средней тяжести. Состояние 21-летней женщины медики оценивают как удовлетворительное.