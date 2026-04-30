Сменили тактику, – журналист рассказал, что происходит в Днепре после массированной атаки
- Российские оккупанты ударили по Днепру утром 30 апреля. Вражеский беспилотник прилетел по автобусу.
- Журналист из Днепра Александр Чиж рассказал, как изменились обстрелы Днепра за последнее время.
Утром 30 апреля российские оккупанты ударили "Шахедом" по гражданскому автобусу. Все свидетельствует, что враг несколько изменил тактику атак.
Журналист из Днепра Александр Чиж рассказал 24 Каналу, что в результате атаки известно об одном погибшем. Еще 17 человек получили ранения.
Как изменились обстрелы в последнее время?
По словам журналиста, ранее российские оккупанты обычно атаковали дронами ночью. Впрочем, в течение последних дней в городе было уже несколько ударов дронам утром и днем.
Россияне изменили тактику. Прилеты днем уже не является чем-то таким редким. С недавних пор было уже 4 волны атак дронов утром или днем,
– рассказал журналист.
Кроме того, россияне регулярно атакуют территорию Днепропетровской области. Кривой Рог фактически постоянно находится под дроновыми атаками. Также беспилотники залетают и с территории Запорожской области, где продолжаются боевые действия.
Обратите внимание! В результате российской атаки по Днепру погибла 58-летняя женщина. Также известно, что 65-летний мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии.
Обстрелы Днепропетровщины: последние новости
В ночь на 25 апреля российские оккупанты массированно били по Днепру. Известно, что тогда город был под комбинированным ударом с дронов, баллистических и крылатых ракет. По состоянию на утро сообщали, что 9 человек госпитализировали в больницу.
В конце концов Россия повторно ударила по одному и тому же кварталу в Днепре уже днем. В ОВА сообщили о поврежденном жилом доме и еще 7 пострадавших. К сожалению, один человек погиб.
Уже под вечер того же дня Россия запустила ракету по Днепру. Около 17:10 были сообщения о громком взрыве в городе. Еще через полчаса там прогремел повторный взрыв.